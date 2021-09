An enger taktesch gepräägter Course wënnt de Max Verstappen souverän virum Lewis Hamilton. Domadder iwwerhëlt den Hollänner nees d'Féierung am General.

An enger Course déi taktesch gepräägt war, konnt sech de Max Verstappen um Enn souverän virum Lewis Hamilton duerchsetzen. Drëtten gëtt de Valtteri Bottas. Domadder iwwerhëlt de Max Verstappen nees d'Féierung am General virum Lewis Hamilton an huet e Virsprong vun 3 Punkten. CLASSIFICATION: Confirmation of a memorable victory on home soil for @Max33Verstappen 🏁#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/cKpXYThgob — Formula 1 (@F1) September 5, 2021 Resumé vun der Course De Max Verstappen ass beim Depart gutt fortkomm a konnt seng éischt Plaz ouni Problemer virum Lewis Hamilton verdeedegen an hat och séier e klengen Ofstand eraus gefuer. De Mercedes-Pilot ass awer um Hollänner dru bliwwen an huet dësem keng Zäit fir sech ze erblosen erginn. Nom zweete Boxestopp hu sech Mercedes a Red Bull fir eng aner Taktik entscheet. Bei nach 32 Ronnen déi ze fuere waren huet de Max Verstappen op déi haart Pneuen gewiesselt an de Lewis Hamilton op d'Medium Pneuen. Et war soumat och eng Course déi vun der Taktik gepräägt war. D'Taktik vu Mercedes mam Wiessel op d'Medium-Pneuen net opgaangen well och mat dësen konnt en den Hollänner net iwwerhuelen an dëse konnt säi Virsprong nees op iwwer 3 Sekonnen ausbauen nodeems e kuerzzäiteg mol op knapps 1 Sekonn geschmolt war. Um Enn ass et dem Max Verstappen bis zum Schluss gelongen säi Virsprong ze verdeedegen an huet näischt méi ubrenne gelooss. Zweeten gëtt de Lewis Hamilton viru sengem Teamkolleg Valtteri Bottas. The King Of Zandvoort 👑🟠#DutchGP 🇳🇱 #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/NZVwmcevrw — Formula 1 (@F1) September 5, 2021