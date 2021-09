De Olivier Grotz kënnt mat sengen 2 Teamkolleegen um Mercedes AMG GT3 (Getspeed) nëmmen op déi 29. Plaz vun 43 Autoen, déi um Depart waren.

Dëse Weekend ass um Nürburgring eng 3 Stonne Course vun der GT World Challenge Europe gefuer ginn, wou och de Lëtzebuerger Pilot Olivier Grotz um Mercedes AMG GT3 vu Getspeed deelgeholl huet.

No gudde Resultater am Pre-Qualifying op der 4. Plaz am General an der 1. Plaz an der Klass ass et am finale Qualifying net esou gutt gaangen. Hei war et just déi 40. Plaz.

An der Course e Sonndeg huet de Florian Scholze den Depart geholl. En huet no 1 Stonn un den Olivier Grotz iwwerginn. Den Jim Pla ass déi 3. Stonn bis zum Schluss gefuer.

Den Oli Grotz huet sech net gutt am Auto gefillt, dee schwéier ze fueren wier, wat de Florian Scholze och bestätegt huet.

Dëse Problem huet en dann och dem Teamchef matgedeelt.

Am Schlussklassement kommen déi 3 Piloten op déi 29. Plaz vun 43 am Gesamtklassement, an am Pro Am Cup ass et just Plaz 7.

GT 4 European Series

De Lëtzebuerger Clement Seyler war hei um Audi R8 LMS GT4 am Asaz.

Déi 2 Coursse vun der 8. Manche GT4 sinn och dësen Weekend um Nürburgring gefuer gin. De Seyler Clement ass hei zesummen mat sengem Equipier, de Roee Meyuhas an der éischter Course op eng gutt 9. Plaz am General komm.

An der 2. Course koume se no enger Kollisioun nëmmen op déi 27. Plaz.