An Zukunft wäert den 9-fache Grand-Prix-Gewënner säi Landsmann Kimi Räikkönen ersetzen.

De finnesche Pilot huet ee Kontrakt iwwert e puer Joer mam Team vum Alfa Romeo Racing ORLEN ënnerschriwwen.

"Fir mech fänkt heimat een neit Kapitel a menger Rennsportkarriär un: Ech freeë mech fir 2022 an doriwwer eraus bei Alfa Romeo ze fueren, wat eng nei Erausfuerderung bei engem ikonesche Fabrikant duerstelle wäert. Alfa Romeo ass eng Mark, déi keng Virstellung brauch. Si huet Formel-1-Geschicht geschriwwen an et wäert mir eng Éier sinn, dës Mark ze vertrieden", esou de Finn iwwert de Wiessel. Weider géif hie sech op d'Geleeënheet freeën, d'Team an der Startopstellung no vir ze bréngen, virun allem mat dem neie Reglement, dat dem Team vun 2022 un d'Chance bitt, ee Leeschtungssprong ze maachen.

Den Teamchef vun Alfa Romeo Racing ORLEN Frédéric Vasseur betount, datt et eng Freet wier, mam Valtteri ee staarken Teamplayer ze begréissen, deen iwwert Erfarung un der Spëtzt vum Feld verfüügt. Hie wier dee richtege Fuerer, fir dem Team ze hëllefen, ee Schrëtt a Richtung Spëtzt ze maachen.

Dem Valtteri seng Plaz bei Mercedes wäert an Zukunft vum Junior George Russell iwwerholl ginn. Ma de jonke Britt wäert sech beméien, de siwe-fache Mercedes-Champion Lewis Hamilton vum Troun ze stoussen.