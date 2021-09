Fir de Lëtzebuerger Kevin Peters war de 5. Laf vun der Autocross-Europameeschterschaft perfekt verlaf. De Bob Schanen ass den 10. ginn.

De 4. a 5. September gouf am tschecheschen Nova Paka eng weider Manche vun der Autocross-Europameeschterschaft gefuer, an där jo och eng Partie Lëtzebuerger Piloten untrieden.

Fir de Kevin Peters war et einfach e perfekte Weekend. Fir et kuerz ze maachen, hien huet de ganze Weekend iwwer d'Buggy1600-Kategorie dominéiert. Ugefaange mat den 3 Qualifikatiounsleef, déi hien alleguerte fir sech entscheede konnt. Nom 3. Laf war allerdéngs e bësse Stress ugesot, well en décke Steen hat den Uelegcartère beschiedegt. Fir de Motor ze wiessel war keng Zäit méi, wouduerch decidéiert gouf just de Cartère ze wiesselen, an der Hoffnung, dass de Motor keng erwëscht hat.

An der Halleffinall huet sech du gewisen, dass de Motor impeccabel gelaf ass. Vum Start ewech ass de Kevin Peters dovu gezunn a konnt seng Halleffinall gewannen.

Domat war dann och Poleposition ugesot fir d'Final. Do ass et genee sou weidergaange wéi schonn an de Leef virdrun. De Lëtzebuerger konnt sech vum Start erfort ofsetzen an och d'Final virum Markus Wibbeler an dem Timo Pähler gewannen.

Déi Victoire war dem Kevin Peters besonnesch wichteg, well de Circuit zu Nova Paka gëllt an der Autocross-Welt als de Mekka vun de Strecken. De 5. September 2021 wäert him deemno besonnesch an Erënnerung bleiwen, nodeems en deen Dag seng 1. Victoire op där Streck feiere konnt.

PDF: Resultat vum 5. Laf vun der Autocross-EM

Duerch déi Victoire gëtt et dann elo och eng Ännerung am EM-Klassement, wou de Kevin Peters elo d'Spëtzt iwwerholl huet.

No 5 Leef huet hien elo 140 Punkten. Op Plaz 2 kënnt den Timo Pähler (NLD) mat 123 Punkten an de Jakup Novotny (CZE) mat 107 Punkten op Plaz 3.

Op de Plazen 10-12 fanne mer dann direkt 3 Lëtzebuerger hannerteneen. De Max Schanen steet op Plaz 10 mat 46 Punkten. Hien ass leider ouni Punkte vun Nova Paka nees heem gefuer.

De Kenny Reding huet sech nach 1 Punkt konnte sécheren a kënnt an der EM elo mat 45 Punkten op Plaz 11.

Just 2 Punkten hanenndru kënnt de Bob Schanen op déi 12. Plaz. Zu Nova Paka koum hien um Enn op déi 10. Plaz, wouduerch hien nach 11 Punkte konnt sammelen a sech am General verbesseren.

PDF: Punkten an der Autocross-Europameeschterschaft

An der EM bleiwen elo nach 3 Courssen ze fueren. Nächste Rendez-vous ass den 18. an 19. September zu Saint Igny de Vers a Frankräich.

Direkt de Weekend dono ass et schonn den zweetlesche Laf, dat zu Maggiora an Italien.

D'Final ass dann den 9. an 10. Oktober zu Mollerussa a Spuenien. Deemno erwaart d'Piloten an Teams nach e stramme Programm, bis de Champion 2021 feststeet.