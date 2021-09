Nom Reen zu Spa an der Belsch an dem Max-Verstappen-Festival an Holland ass de Weekend den drëtte Grand Prix an Zäit vun 3 Weekender.

Virun der Summerpaus hat de Max Verstappen op sengem Red Bull no Silverstone an Ungarn seng éischte Plaz am Weltmeeschterschaftsklassement un de Lewis Hamilton op Mercedes verluer. Lo gesäit et awer esou aus, wéi wann den 23 Joer alen Hollänner d'Kéier nees kritt hätt, där Meenung ass op jiddwerfalls den RTL-Formel-1-Commentateur Serge Pauly.

"Zu Zandvoort huet de Max Verstappen e Maximum un Energie getankt. Pole, Victoire an erëm Éischten an der Tabell. Dobäi kënnt dann nach déi grouss Party vu senge Fans. Hien huet einfach bewisen, dass hien einfach cool bleift, wann den Drock enorm ass. Och zu Monza ass hien net op sech eleng gestallt. Een Drëttel vun de Ticketen, déi verkaf goufen, fir de Grousse Präis zu Monza kucken ze kommen, goufen nämlech an Holland verkaf. Mee beim Lewis Hamilton a vu Mercedes wësse mir, dass si am beschte sinn, wa se mam Réck widder der Mauer stinn."

De ganze Reportage kënnt Dir hei lauschteren.

Monza steet bis elo fir déi séierste Streck an der Formel 1. Dat heescht, dass et och éischter eng Mercedes-Streck ass. Dës Saison muss een dat awer relativéieren.

"Dëst Joer ass alles bësse méi komplex. Et ass méi no beienee geréckelt. Mir hunn zum Beispill gesinn, dass Red Bull Honda op de Moto-Strecken duerchaus mathale kann oder dass se do souguer e bësse méi séier sinn. Et mierkt een awer och, dass de leschten Informatiounen no Mercedes e klengen aerodynamesche Virdeel op séiere Strecken huet. Vun dohier géif ech soen, dass Mercedes als Favorit an dëse Weekend geet."

D'Formel 1 ass neierdéngs oppe fir nei Saachen. Dëse Weekend steet nees de Sprint-Qualifying um Programm. No Silverstone gëtt dat Format eng zweete Kéier getest.

"Mir als Commentateure mussen eis erëm un eng nei Sprooch gewinnen. De séiersten am Qualifying ass net de Pole-Setter, mee de Speed-King. De Sprint ass keng Course, mee e Qualifying. De Gewënner vum Sprint ass den offizielle Pole-Setter. Dat soll eis awer lo net weider stéieren. Silverstone huet gewisen, dass de Sprint d'Formel 1 net revolutionéiere wäert, an awer fannen ech d'Format elo net grondsätzlech schlecht."

An Holland huet sech de Max Verstappen déi éischte Plaz am WM-Klassement nees zeréckgeholl. De Red-Bull-Pilot huet eng Avance vun 3 Punkten op de Rekordweltmeeschter Lewis Hamilton. E Sonndeg den Owend ass dann nom 14. vun 22 Grousse Präisser gewosst, ob de Verstappen seng Avance konnt ausbauen, oder ob de Mercedes-Pilot an dësem Duell, deen elektriséiert, d'Nues nees vir huet.

E Sonndeg geet de Virprogramm fir de Grousse Präis vun Italien zu Monza op RTL Zwee um 14 Auer 20 lass.