Et ass déi zweete Kéier an der Geschicht vun der moderner Formel 1, datt samschdes kee Qualifying, mä e Sprint gefuer gëtt.

Dofir war schonn e Freideg d'Qualifikatioun zu Monza. Hei konnt sech de Valtteri Bottas duerchsetzen, dat viru sengem Teamkolleeg Lewis Hamilton, dem Max Verstappen an dem Lando Norris.

Ervirzehiewen ass och d'Resultat vum Antonio Giovinazzi, deen et eng zweete Kéier hannertenee fäerdeg bruecht huet, mam Alfa Romeo an de Q3 ze kommen. Hei ass awer just déi 10. Plaz erausgesprongen.

De Sprint iwwer 100 Kilometer e Samschdeg, wéi och de grousse Präis vun Italien e Sonndeg kënnt Dir wéi gewinnt op RTL ZWEE, op RTL.lu an op RTL Play kucken.