Den Hollänner verdeedegt deemno säin Titel. Fir de Lëtzebuerger war et keng esou erfollegräich Saison.

Um Sonndeg stoung zu Monza déi lescht Manche vun der Saison am Porsche Supercup um Programm. Den Dylan Pereira, dee vun der aachter Plaz gestart war, ass no enger animéierter Course den 13. ginn. Wärend de 15 Ronne gouf et eng Partie Iwwerhuelmanöver an de Lëtzebuerger huet och e puermol d'Streck misse verloossen.

D'Victoire goung fir d'véierte Kéier an dëser Saison un de Larry Ten Voorde, dee sech e Samschdeg scho fréizäiteg de General geséchert hat. Den Hollänner huet domadder säin Titel vun zejoert verdeedegt. Zweeten an der Course gouf de Laurin Heinrich, dat virum Ayhancan Güven. Den Tierk ass domadder vun der siwenter Plaz nach op de Podium gefuer.

Hannert dem Ten Voorde ass den Jaxon Evans den Zweeten am General ginn. Hien hat um Enn ee Punkt Avance op den Heinrich an de Güven. Den Heinrich huet sech och d'Rookie-Wäertung geséchert.

Nodeems den Dylan Pereira déi lescht Saison den Zweete gi war, ass et dëst Joer net sou gutt fir hie gelaf. Um Enn ass en zweemol op de Podium gefuer. Zu Spa stoung hie ganz uewen an zu Spielberg war et eng zweete Plaz.