Fir den Italiener war et déi éischt Victoire vun der Saison.

An der MotoGP ass um Sonndeg zu Aragon déi 13. Manche vun der Saison gefuer ginn. De Francesco Bagnaia, dee vun der Pole an d'Course gaange war, stoung um Enn och ganz uewen um Podium. Domadder gouf et dës Saison schonn aacht verschidde Gewënner. De sechsfache Weltmeeschter Marc Marquez hat e gudde Start erwëscht a konnt sech vun der véierter op déi zweete Plaz verbesseren. Am weidere Verlaf huet hien alles probéiert, fir laanscht de Bagnaia ze fueren. Bis an déi lescht Ronn sinn déi zwee Pneu u Pneu gefuer, mee fir de Marquez ass et bei der zweeter Plaz bliwwen. Hannert him ass den anere Spuenier Joan Mir vun der siwenter op déi drëtte Plaz no vir gefuer.

Am General bleift de Fabio Quartararo mat 214 Punkten den Éischten, obwuel hien an der Course just den Aachte gouf. De Bagnaia klëmmt mat 161 Punkten op déi zweete Plaz. Den aktuelle Weltmeeschter Mir läit mat 157 Punkten just 4 Punkten hannendrun op der drëtter Plaz.

De Spuenier Raul Fernandez huet d'Course an der Moto2 gewonnen an dat just néng Deeg nodeems hien un der Hand operéiert gouf. De Remy Gardner gouf den Zweete virum Augusto Fernandez.

An der Moto3 huet den Dennis Foggia vu Leopard Racing seng drëtte Victoire vun der Saison gefeiert. Op Plazen zwee an dräi sinn den Deniz Öncü an den Ayumu Saski gefuer.

Klickt hei, fir op de Replay vun de Courssen um RTL Play ze kommen.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 41'44.422

2 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda +0.673

3 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki +3.911

Moto2

1 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 39'49.990

2 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex +5.408

3 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex +6.824

Moto3

1 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 37'53.710

2 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM +0.041

3 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM +0.644

De General

MotoGP

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 214

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 161

3 Joan MIR Suzuki SPA 157

Moto2

1 Remy GARDNER Kalex AUS 251

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 212

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 179

Moto3

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 201

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 155

3 Dennis FOGGIA Honda ITA 143