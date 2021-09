Fir de Finn ass dëst déi zweete Victoire an der Rallye-Weltmeeschterschaft.

De Kalle Rovanperä (Toyota) huet e Sonndeg d'Akropolis-Rallye a Griichenland gewonnen. Den 20 Joer ale Finn huet den Ott Tänak (Hyundai) an de Sébastien Ogier (Toyota) op d'Plazen 2 an 3 verwisen.

Et war um Enn eng souverän Victoire fir de Rovanperä. Hien hat no 15 Wäertungsprüfungen an 292 Kilometer eng Avance vun 42 Sekonnen op den Tänak an eng Minutt 11 op den Ogier.

Virun zwee Méint hat de Rovanperä bei der Rallye an Estland säin éischte Succès an der WRC gefeiert. Zanterhier ass hien dee jéngste Gewënner vun enger Manche an der Rallye-Weltmeeschterschaft.

Den Thierry Neuville ass mat sengem Hyundai a Griichenland net iwwert déi 8. Plaz erauskomm.

Am General bleift den Ogier souverän un der Spëtzt mat 180 Punkten. Zweeten ass den Elfyn Evans mat 136 Punkten an den Thierry Neuville huet der als Drëtten 130. De Rovanperä huet als Véierten 129 Punkten. Dräi Coursse viru Schluss dierft dem Ogier den Titel kaum nach ze huele sinn. D'Course ëm déi aner Plazen um Podium bleift spannend.