De Steve Fernandes an de Christophe Leroy waren um gudde Wee sech déi 3. Plaz am General ze sécheren, éier se op der leschter Special hu mussen opginn.

Beim 2. Laf vum Lëtzebuerger Rallye-Championnat ware just 2 Lëtzebuerger Equipagen um Depart. Mat engem gudde Resultat kënnt de Mike Souvigné zeréck. Hie war bei dësem Rallye mat der däitscher Copilotin Ann Felke am Asaz, dat um Renault Clio R3 maxi, deen um Holsten-Rallye nach elle gelidden hat, no enger Sortie. Den Auto gouf awer wéi gesot nach mat Zäiten fäerdeg, fir an der Lorraine kënnen un den Depart ze goen.

© Henri Schwirtz

Den Optakt vum Rallye war allerdéngs net esou, wéi de Mike sech dat gewënscht hätt. Si ware mat de falsche Pneue gestart an hunn esou ronn 40 Sekonnen op d'Konkurrenz verluer. Deemno war et just eng 31. Positioun am General a Plaz 7 an der R3-Klass.

Um Routier fir op déi nächst Special hu se d'Rieder gewiesselt, wat sech och direkt an den Zäiten erëmgespigelt huet. Si konnte mat der Spëtzt an der Klass mathalen, a sech no an no no vir kämpfen.

Et war allerdéngs net einfach géint d'Lokalmatadoren unzekommen. Déi meescht vun hinnen hunn d'Speciallen scho gutt kannt aus de Rallyen déi Jore virdrun, an haten deemno e klore Virdeel. Mat dat huet den Lëtzebuerger/däitschen Duo net dru gehënnert weider um Ball ze bleiwen an deels Beschtzäiten an der Klass ze fueren. Fir un de franséischen Duo Damien Claudon an Hervé Faucher (Citroën DS3 R3T) nach erunzekommen, domat war net ze rechnen, nodeems déi 3 Specialle viru Schluss iwwer 1 Minutt Virsprong haten. Op der 9. vun 10 Speciallen ass hinnen awer e Feeler ënnerlaf a si hunn immens vill Zäit verluer, wouduerch se wäit zeréckgefall sinn.

De Mike Souvigné an d'Ann Felke hunn doduerch déi 1. Plaz an der Klass geierft, an hunn déi och bis zum Schluss verdeedet. Si gewanne mat 58,3 Sekonne Virsprong d'R3-Klass, viru Meyer/Gemsa op Renault Clio R3.

Am General ass et um Enn déi gutt 12. Plaz.

Et kéint eventuell de leschten Asaz gewiescht si vum Mike Souvigné um Renault Clio R3 maxi, well den Auto steet aktuell zum Verkaf. Op Nofro hin huet de Mike eis matgedeelt, dass et hie géif reizen an engem Markepokal un den Depart ze goen, sief et z.B. op engem Peugeot 208 RC4, oder engem Renault Clio RC5.

Nieft dem Mike Souvigné war mam Steve Fernandes e weidere Lëtzebuerger Pilot um Lorraine um Depart, dëst um Skoda Fabia R5, deen och huet musse bis an der Karosserie passéieren, éier en a Frankräich konnt starten. Och do gouf gutt geschafft an den Auto ass mat Zäite fäerdeg ginn. Um Copilotesëtz souz de Fransous Christophe Leroy.

© Henri Schwirtz

Ass de Lëtzebuerger/franséischen Duo de Rallye op der 1. Special nach virsiichteg ugaangen, sou konnte se den Tempo awer zerguttst unzéien am Laf vum Rallye, fir sech bis op Plaz 3 am General no vir ze kämpfen. Eng Podiumsplaz war deemno realistesch bei dësem Rallye vun der franséischer Coupe. Drock krute si awer vum Alain Vauthier a Stevie Nollet um Ford Fiesta WRC, déi no der zweetleschter Special just 0,3 Sekonnen am General hannendrun op Plaz 4 stoungen.

Op der leschter Special huet de franséischen Duo déi Podiumsplaz du geierft, well de Steve Fernandes krut an enger Spatzkéier e Steen ze paken, wouduerch en sech e Platten agefaangen huet. Well just nach 3 Kilometer ze fuere waren, wollt hie sech sou iwwert d'Arrivée retten. Leider ass beim Weiderfueren awer och nach d'Felg futti gefuer, grad ewéi d'Suspensioun an d'Bremsscheif. Soumat hu si manner wéi 1 Kilometer virun der Arrivée mussen den Auto op der Säit ofstellen, an de Rallye war gelaf, well et einfach net méi méiglech war sou weiderzefueren.