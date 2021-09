D'Formel-1-Course zu Monza am Grand Prix vun Italien huet sech aus Siicht vun den Organisateuren als ee finanzielle Flopp erausgestallt.

Just 46.000 Leit an domat knapp een Drëttel vun der méiglecher Kapazitéit verdeelt op 3 Deeg hunn hire Wee op d'Rennstreck fonnt, fir de Chauffeuren nozekucken. Elleng op engem Dag ware virun 2 Joer nach 90.000 Autosverréckter dobäi. Dem Streckechef Guiseppe Redaelli no wier doduerch ee Verloscht vu ronn 15 Milliounen Euro entstanen.

De Redaelli huet an der italienescher Sportszeitung "Gazzetta dello Sport" annoncéiert, dass si zukünfteg u Verbesserunge vun der Streck schaffen an an d'Innovatioun an d'Fuerschung investéiere wëllen.

Grënn fir de Manktem u Spectateure waren ënner anerem, dass jidderee fir eranzekommen, ee Covid-Check-Zertifikat virweise misst an dass d'Tickete mat 100 Euro a méi immens deier waren.