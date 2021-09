De Weekend war um berüümt-berüchtegten Nürburgring de Revival vum ADAC 1000 km Rennen, esou déi offiziell Bezeechnung.

E Klassiker am internationale Rennsport ass also nees zeréck. Beim Revival e Samschdeg, deen exklusiv fir Autoe bis 1995 ausgeschriwwe gouf, waren och Lëtzebuerger um Depart. Deen a Lëtzebuerg an och iwwer d’Grenzen eraus beschtbekannten orangefaarwege Ford Mustang V8 huet sech den Donny Wagner mam Yann Munhowen a mam Bob Kellen gedeelt. Si stoungen nom Qualifying op der 40. Plaz a sinn an der Course eng gutt 26. Plaz bei 79 Participanten erausgefuer. Dëst war net nëmmen e grousse Succès fir den DJAG Racing, mä si hunn och nach op Basis vun enger Studie vum Institut fir alternativ Kraftstoffer „Green Mobility Future“ als Première am historeschen Automobilsport hire Mustang mat engem däitlech CO2-reduzéierte Bio-Fuel ugedriwwen. Déi ganz Ekipp ass houfreg op de Mustang, dem säi V8-Moteur mëttlerweil 61 Courssen um Bockel huet, ouni datt de Moteur nei gemaach ginn ass.

Donieft ass och nach de Kremer-Porsche mat der Nummer 122 mam Bio-Fuel gefuer, si sinn awer mat techneschem Defekt ausgefall.

De Patrick Wilwert, den Tom Mailliet an de Michel Welter op hirem Alfa Romeo 1750 GT AM si vun der Startplaz 44 gestart a fueren um Enn op déi 33. Plaz. Den Alain Pier vun der Union des Pilotes ass op engem Alfa 33 16V vum Bitburger Köppen Racing Team un de Start gaangen, hien ass awer net gewäert ginn.

ADAC 1000 km Rennen - vill bekannt Piloten hunn an der Vergaangenheet gewonnen

Vun 1953 bis 1983 gouf op der legendärer Nordschleife gefuer a vun 1984 ass dës Veranstaltung als Sportwon-Weltmeeschterschaft op deem neie Grand-Prix-Circuit organiséiert ginn. Eng Ausnahm gouf et am Joer 2010, wou de GP-Circuit mat der Nordschleife zesumme gefuer gouf. Bekannte Piloten aus dem Motorsport hu sech senger Zäit an d’Lëscht vun de Vainqueuren ageschriwwen. Legende wéi Alberto Ascari, Stirling Moss, John Surtees, Jo Siffert, Jacky Ickx, Rolf Stommelen, Jochen Mass, Hans-Joachim Stuck, Nelson Piquet, Klaus Ludwig oder Vic Elford hunn déi 44 Ronnen duerch déi „Gréng Hell“ mat sengen 23 Kilometer a knapp 20 Kéiere mat Bravour iwwerstanen. Och Lëtzebuerger Pilote waren bei där Course um Start, esou den Equipage Nicolas Koob/ Honoré Wagner op engem Alfa Romeo Giulia TZ am Joer 1965. De Romain Feitler ass och an de Joren 1977, 1978 an 1980 op engem däitsche Porsche 911 Carrera RSR un den Depart gaangen an huet zweemol d’Top 10 knapp verpasst.