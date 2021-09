Beim 7. an 8. Laf vun der Nascar Whelen Euro Series um 4,168 Kilometer laange Circuit zu Grobnik a Kroatien ass de Gil Linster zweemol 9. ginn.

Am fräien Training (19. Plaz) souwéi am Qualifying (16. Plaz) war de Gil Linster net ganz zefridde mam Handling vum Auto. An der éischter Course um Samschdeg sollt dat awer besser ginn an de Lëtzebuerger huet sech Ronn fir Ronn mat enger gudder Leeschtung bis op d’Plaz 9 no vir geschafft. An der zweeter Course um Sonndeg war hie wärend 17 vun 22 Ronnen an e spannenden Dräikampf mam Melvin De Groot (NL) a mam Talor Naveh (ISR) verwéckelt an ass nees op der 9. Plaz iwwer d’Arrivée gefuer.

Déi nächst Course ass den 9. an 10. Oktober zu Zolder an der Belsch.