No der Biergcourse vu Sainte-Cécile an der Belsch, stinn elo d'Championen am Biergcourse-Championnat fest, dat an den zwou Kategorien.

Just 5 Biergcourssen hunn dëst Joer zum Championnat gezielt, an déi 4 bescht Resultater goufen zesummegezielt. Net manner wéi 7 Courssen goufe annuléiert, gréisstendeels wuel wéinst der Covid-Pandemie.

An der Kategorie 1, "voitures de production", geet den Titel dëst Joer un d'Sandra Donkels-Becker. D'Decisioun sollt op der leschter Course zu senge Gonschte falen, nodeems et hei 8,18 Punkte méi kritt, wéi de François Flammang. Dat geet um Enn duer, fir sech mat 5,03 Punkte Virsprong den Titel am Joer 2021 ze sécheren. Plaz 3 geet un d'Tania Flammang.

© Henri Schwirtz

© aclsport.lu

An der Kategorie 2 war de Kampf ëm den Titel ganz enk tëscht dem Canio Marchione an dem Daniel Donkels. No de Coursse vu La Broque, Grancourt an Osnabrück huet et gutt ausgesinn zu Gonschte vum Daniel Donkels. Zu Turckheim konnt de Canio Marchione dann awer opschléissen et d'Decisioun ass hei och eréischt zu Sainte-Cécile gefall. Hei war et de Canio, dee mat enger 7. Plaz am General an enger 2. Plaz a senger Klass déi néideg Punkte sammele konnt, fir in extremis nach an der Endwäertung laanscht den Daniel Donkels ze zéien, dat mat just 1,56 Punkte Virsprong. Déi 3. Plaz ass fir de Chris Klein.

Et ass dem Canio Marchione säi 5. Championstitel.