D'Formel 1-Ecurie Haas aus den USA huet de Mick Schumacher an de Russ Nikita Mazepin fir déi nächst Saison confirméiert.

Virum Grand Prix vu Russland zu Sotchi, deen dëse Weekend gefuer gëtt, hunn déi zwee Piloten also Gewëssheet. Fir den Teamchef Günther Steiner war dës Saison en Iwwergangsjoer an déi zwee Pilote sollte léieren an Erfarunge sammelen, ier an der nächster Saison déi nei Autoe mat neien aerodynameschen Erausfuerderunge gefuer ginn.

Béid Pilote sinn an dëser Saison nach net an d'Punkte gefuer. Dem Mick Schumacher säi beschte Resultat vun dësem Joer war déi 12. Plaz an Ungarn an den Nikita Mazepin seng beschte Placéierung war Plaz 14 zu Baku.

An der Lescht goufen et jo Rumeuren, dass de Mick Schumacher eventuell duerch d‘Reiwereie mam Nikita Mazepin kéint neien Teamkolleeg vum Valtteri Bottas bei Alfa Romeo ginn.