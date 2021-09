E Samschdeg de Mëtteg geet et an déi 15. Ronn vun der Formel 1 Weltmeeschterschaft um Autodrom zu Sotchi.

Ass dat weiderhin eng Mercedes-Streck, oder ka Red Bull d'Dominanz vun der Ecurie mam Stär briechen? A geroden de WM-Leader Max Verstappen an den Zweete Lewis Hamilton beim grousse Präis vu Russland nees uneneen? D'Äntwerte ginn et dëse Weekend.

Ausbléck op déi 15. Course vun der Formel 1 WM

Et ass eng vun de spannendste Formel 1 Saisonen zanter laangem. Virun zwou Woche gouf et nees e weideren Héichpunkt, nodeems de Max Verstappen an der 26. Ronn no der éischter Kéier op eemol um Auto vum Lewis Hamilton stoung, dozou den RTL-Formel 1 Commentateur Serge Pauly:

Ech muss soen, dass ech iwwerrascht sinn, wéi sech déi Concernéiert dann awer all Méi ginn hunn, fir dee ganze Monza-Crash elo net nach méi eskaléieren ze loossen. No Silverstone gouf et aggressiv Messagen op de soziale Medien, do ass an den Interviewe jiddereen iwwert jiddereen hier gezunn… No Monza hunn déi zwee Piloten an hir Ecurien hire Standpunkt zwar verdeedegt, ma et ass awer éischter roueg bliwwen. Dat ass psychologesch Krichsféierung. Et ass net ausgeschloss, dass et nach emol zu esou enger Situatioun kënnt, an do sinn ech da gespaant, op et d’selwecht geet: dass allen zwee bäihalen, oder op deen een oder deen aneren dann awer nogëtt, vläicht well am WM-Kampf eng zweete Plaz besser ass wéi en Ausfall, oder well en agesäit, dass ee sech oder deem anere mat esou Psycho-Spillercher awer vläicht mol seriö wéi doe kéint…

Wat de grousse Präis vu Russland an de Circuit vu Sotschi ugeet, schwätzen d'Statistiken eng kloer Sprooch:

Serge Pauly: 7 Courssen, 7 Mercedes-Victoiren. Um Pabeier ass Sotchi also eng absolut Mercedes-Streck, ma wa mir eppes dës Saison geléiert hunn: de Pabeier ass net méi vill wäert. Och zu Monza war Mercedes grousse Favorit, dunn ass de Lewis Hamilton beim Depart vum Sprint schlecht fortkomm, an duerno war en eigentlech ni méi an der Positioun, wierklech ëm d’Victoire ze kämpfen. Mä jo, a priori ass Mercedes dëse Weekend Favorit, virun allem well de Max Verstappen jo wéinst dem Monza-Accrochage eng Strof krut. E muss op der Startopstellung dräi Plazen no hannen En plus iwwerleet Red Bull vun der Geleeënheet ze profitéieren an dann en neie Motor anzebauen. Da misst de WM-Leader vu ganz hanne starten.

Am Weltmeeschterschaftsklassement huet de Max Verstappen op Red Bull no 14 vun 22 Coursen, 5 Punkten Avance op de Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. E Sonndeg am Nomëtteg ass da gewosst, ob den Hollänner seng Avance konnt ausbauen, oder ob de Britt eventuell nees déi éischte Plaz konnt iwwerhuelen.

Den zweeten an den drëtte Fräien Training e Freideg de Mëtteg, respektiv e Samschdeg de Moien, kënnt dir LIVE op RTL.lu suivéieren.

De Qualifying fänkt e Samschdeg um 14 Auer an de Grand Prix e Sonndeg mam Virprogramm um 13.20 Auer un. Béid sinn dann och Live bei eise Kolleege vun der Tëlee op RTL Zwee ze gesinn.