Den Hollänner kritt nämlech scho säi 4. Motor fir dës Saison, de Reegelen no sinn awer just 3 pro Saison erlaabt. Als Konsequenz start hie lo als Leschten.

Dat Ganzt ass eng taktesch Entscheedung. Wéinst engem Accident bei der leschter Course zu Monza ass de Verstappen souwisou 3 Plazen no hanne geréckelt ginn an de Schued hält sech domat a Grenzen.

Et ass och sou, dass Mercedes um Autodrom zu Sotschi souwisou extrem staark ass. Et ass also relativ probabel, datt Red Bull hei net gewënnt, egal wou den aktuelle Leader am Klassement e Samschdeg start.

Et war awer wichteg, en neie Motor anzebauen, fir ouni weider Problemer duerch de Rescht vun der Saison, et sinn nach 8 Courssen, ze kommen. D'Ekipp vu Red Bull ass sech awer bewosst, dass dat héchstwarscheinlech heesche wäert, dass de Verstappen seng Féierung am General net hale kann.