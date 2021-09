Nom ville Reen an der Schlussphas konnt de Lewis Hamilton nach d'Féierung vum Lando Norris iwwerhuelen. De Max Verstappen konnt 18 Plaze guttmaachen.

De Lewis Hamilton séchert sech zu Sotschi déi 100. Victoire a senger Karriär an iwwerhëllt domat nees d'Féierung am WM-Klassement. Obwuel de Fuerer vu Mercedes e schwéiere Depart hat, konnt hie sech um Enn virum Max Verstappen an dem Carlos Sainz behaapten. De Lando Norris huet seng Féierung kuerz viru Schluss duerch de ville Reen verluer an ass um Enn op déi 7. Plaz komm.

Trotz engem gudde Start vum Lando Norris ass et dem Carlos Sainz gelongen de Fuerer vu McLaren ze iwwerhuelen a sech séier un d'Spëtzt vun der Course ze setzen. De Lewis Hamilton huet sech nom Depart schwéier gedoen a war sou an der éischter Ronn vun der 4. op déi 7. Plaz zréckgefall.

Mat der Zäit konnt sech de Landro Norris dann awer nees ëmmer méi un de Carlos Sainz eruschaffen a sech sou an der 13. Ronn d'Féierung vun der Course zréckhuelen. An der Tëschenzäit huet de Max Verstappen, deen op Grond vun engem Motor-Wiessel vun der leschter Plaz gestart war, een nom aneren iwwerholl a sech am Fuerefeld wäit no vir geschafft.

An de leschte Ronnen ass et un der Spëtzt dann nach eng Kéier richteg spannend ginn, dat well et op eemol ugefaangen huet mat reenen. De Lewis Hamilton huet sech doropshin entscheet d'Pneuen ze wiesselen, wat um Enn déi besser Decisioun war. De Lando Norris war nämlech op der Streck bliwwen an huet doduerch am staarke Reen ëmmer méi Plaze verluer. Um Enn wënnt de Lewis Hamilton virum Max Verstappen, dee ganzer 18 Plaze guttmaache konnt, an dem Carlos Sainz. Fir de Fuerer vu Mercedes war dat déi 100. Victoire a senger Karriär, duerch déi hie sech am WM-Klassement nees op déi 1. Plaz setzt.