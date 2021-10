29 verschidde Marken a ronn 100 Participanten hunn dëse Weekend um 1. Luxembourg Classic deelgeholl.

E Rallye, deen nëmme mat Oldtimeren a Youngtimere gefuer dierf ginn. Autoen, déi no 2001 produzéiert goufen, haten hei näischt verluer. Ma vu wou kënnt dës Passioun fir dës eeler Autoen? Muss een handwierklech begaabt sinn, fir esou eppes ze ënnerhalen, oder sinn dës Autoe weider net ufälleg?

Deen eelste Modell, dee mer hei ze gesi kruten, war de Bugatti "35 Grand Prix de Lyon" aus dem Joer 1924, pilotéiert vum Lëtzebuerger Goy Feltes, fir hien eng Passioun, déi et scho méi laang gëtt, esou goung d'Freed moies och scho ganz fréi lass, wéi säin Auto ugaangen ass.

Mee vu wou kënnt déi Passioun, firwat net e bequemen zouverlässegen Auto mat Sëtzheizung, en Dag drop, wann et moies fréi kal ass? U sech jo da Piloten, déi op de Confort verzichten. Den Aussoen no huet een et gär oder eben net.

De Parcours goung de Weekend wärend 2 Deeg ronn 400 Kilometer duerch Lëtzebuerg iwwer déi schéinste Strecken aus dem Grand-Duché, wou een awer net vergiessen däerf, dass et gréisstendeels Autoe sinn, déi Entretien brauchen. Esou ass et net schlecht, wann ee sech als Chauffer e bëssi mat der Mechanik auskennt.

Fir déi 1. Kéier zu Lëtzebuerg brauche mer eis awer net ze schummen, wat d’Rallye-Chaufferen zu Lëtzebuerg ze gesi kruten, nämlech déi flottste Plaze vun eisem Land. Vum Kierchbierg goung et iwwer Sëll, Harel, Clierf, erop op Veianen, Beefort, duerch de Mëllerdall, Allënster, Eesebuer an nees zeréck an d’Stad.

Eng Passioun, fir déi ee muss gemaach sinn, a wou ee keng Angscht dierf hunn, fir sech d’Fangere knaschteg ze maachen. Wien sech hei net selwer als "Schrauwer" definéiert, huet de falschen Hobby erausgesicht. Iwwregens beschte Lëtzebuerger op Plaz Nummer 9 gouf den Alfred Quetsch mat sengem Youngtimer BMW Z3 aus dem Joer 2000.

