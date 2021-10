De Lëtzebuerger geet an der Kategorie Euro Nascar 2 un den Depart, dat zesumme mam belsche Pilot Marc Goossens.

Déi op europäesch Circuiten ëmgebauten „Stock-Cars“ aus der amerikanescher Nascar Series sinn dëse Weekend op der belscher Rennstreck zu Zolder beim 9. an 10. Laf vun der Nascar Whelen Euro Series ënnerwee.

Dës Serie gouf am Joer 2008 an d’Liewe geruff an ass opgedeelt an zwou Kategorien: Euro Nascar PRO and Euro Nascar 2 (AM). All Team huet deemno e professionelle Pilot an en Amateur, déi sech een Auto deelen. De prominentste Pilot bei de PROen ass wuel de Jacques Villeneuve, Formel-1-Weltmeeschter vun 1997 an Indy-500-Gewënner vun 1995.

Dës Autoen, ouni elektronesch Hëllef, baséieren op engem eenheetleche Chassis mat Ford- oder Chevrolet-Silouhetten an engem 400 PS staarke 5,7 Liter V8 Moteur, eng 4-Gang-manuell Boîte a si knapp 1.300 kg schwéier.

© Jeannot Boesen / Nina Weinbrenner

An dem staarke Feld vun der Euro Nascar 2 mat 28 Starter aus 18 verschiddene Länner, ass och de Lëtzebuerger Gil Linster mat vun der Partie. Hien deelt sech säin Chevrolet Camaro (Nummer 77) mam belsche Pilot Marc Goossens. No sporadeschen Asätz an deene leschten 18 Méint bei diverse Courssen am Karting, an der Pro Late Model Series zu Venray an och an den USA, souwéi och Covid-bedéngt hat de Gil am Fong kee feste Programm fir 2021. Spontan huet hien no enger Offer vum DF1 Racing Team am August decidéiert de Rescht vun der Saison an der Euro Nascar 2 deelzehuelen.

Schonn 2017 an 2018 wor de Gil beim italienesche CAAL Racing Team an dëser Serie um Depart an huet sech mat e puer Podiumsplaze bei de „Rookies“ en Numm gemaach.

© Jeannot Boesen / Nina Weinbrenner

Fir déi Lëtzebuerger, déi un deene V8-Bolide mat dem herrleche Sound, an natierlech och interesséiert sinn de Gil Linster ze ënnerstëtzen, ass et di beschte Geleeënheet op dat knapp 200 Kilometer vu Lëtzebuerg distanzéiert Zolder ze fueren. Et ass nieft Italien, Kroatien, Tschechien, Spuenien an England aus dem Kalenner 2021 di Streck déi am noosten u Lëtzebuerg läit. Et kritt een Motorsport vum feinste gebueden an dëst 4 Mol de ganze Weekend iwwer. Um Programm sti freides zwee Mol fräien Training, samschdes de Qualifying an eng Course a sonndes de Warm-Up an eng zweet Course.

Avis aux amateurs des V8.