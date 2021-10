Et ass schonn déi 4. Editioun vun dësem sportlechen Zesummentreffe vun de beschte Spezialisten an der Disziplin "Biergcourse".

Nodeems 2014 déi alleréischten Editioun vun de FIA Hill Climb Masters zu Lëtzebuerg organiséiert gouf, ass een elo scho wéi gesot bei der 4. Editioun, an déi gëtt a Portugal, méi genee zu Braga op der legendärer "Rampa da Falperra" gefuer.

158 Participanten aus 19 verschiddene Länner ginn hei un den Depart. Nieft de Victoiren a 4 verschiddene Kategorië vu Gefierer, geet et ënnert anerem och ëm den Titel vum Nation's Cup, wou et net ëm d'Beschtzäit geet, mä ëm d'Regularitéit. 2018 war et dem Lëtzebuerger Team gelongen, an dëser Kategorie den Titel mat heem ze bréngen.

Dëst Joer probéieren de Guy Demuth, de Canio Marchione, d'Sandra Becker-Donkels an d'Tania Flammang et der Ekipp vun 2018 gläich ze man.

Via d'Biergcourse-Championnat hu sech dëst Joer 8 Pilotinnen a Pilote fir den Depart zu Braga qualifizéiert. Et sinn dat:

Sandra Donkels-Becker (Renault Clio 2)

Tania Flammang (VW Funcup)

Monique Becker (Alfa Romeo 147 GTA)

François Flammang (Peugeot 206 RC)

Sam Prickaerts (Ford Fiesta ST)

Canio Marchione (Osella-BMW Pa21 JRB 1.0)

Daniel Donkels (Ligier-Honda JS49 2.0)

Chris Klein (Norma-Suzuki M20 M 1.0)

Via eng Wildcard ass nach de 7-fache Lëtzebuerger Bierg-Champion Guy Demuth nonominéiert ginn. Hie start op engem Norma-Judd M20 FC 3.0. Als Team-Kapitän ass de Patrick Weber fir d'Lëtzebuerger Ekipp responsabel.

E Freideg den Owend war eng feierlech Fuererparad an eng Presentatiounszeremonie am Zentrum vum Braga.

E Samschdeg stinn dann 3 Trainingsmanchen um Programm, éier et e Sonndeg dann an 3 Leef ëm d'Titelen an den eenzele Kategorië geet. D'Courssen e Sonndeg ginn iwwregens um Youtube-Kanal vun der FIA live iwwerdroen.