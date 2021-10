Duerch säi 4. Wiessel vum Verbrenner vun der Saison muss de Séierste vum Qualifying, de Lewis Hamilton, vun der 11. Positioun an d'Course goen.

Um Samschdeg stoung zu Istanbul de Qualifying vum Grousse Präis vun der Tierkei um Programm. Dës Statioun gouf iwwregens just mat an de Renn-Kalenner geholl, well de Grousse Präis vu Japan annuléiert gouf. Am Mëttelpunkt stoung wéi sou oft an dëser Saison den Zweekampf tëscht dem Weltmeeschter Lewis Hamilton op Mercedes a sengem Kontrahent Max Verstappen op Red Bull. Am Generalklassement steet de Britt aktuell mat 2 Punkten Avance un der Spëtzt, ma bei nach 7 verbleiwende Coursë bleift et weiderhi ganz spannend.

Am Q1 gouf et eng ganz positiv Iwwerraschung fir Haas mam Mick Schumacher, deen et als 14. fir déi 2. Kéier an de Q2 gepackt hat. Fir den Daniel Ricciardo um McLaren sollt et iwwerdeems net duergoen a sou war hien ewell am Q1 ausgescheet.

ELIMINATED DRIVERS - Q1



16 RIC 📸

17 LAT

18 GIO

19 RAI

20 MAZ#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/rP4GQP6rj7 — Formula 1 (@F1) October 9, 2021

Am Q2 huet sech de Sebatian Vettel iwwerdeems misse geschloe ginn a sou geet den Däitschen um Sonndeg just als 11. an d'Course, wärend säi Coequipier vun Aston Martin de Lance Stroll d'Qualifikatioun fir de Q3 realiséiere konnt.

Um Enn war d'Victoire am Qualifying fir den Hamilton, ma hie wäert als 11. an d'Course goe mussen, dëst well Mercedes de Verbrenner vum Britt huet misse wiesselen an hie soumat 10 Plazen zréckgesat gouf. Soumat steet de Valtteri Bottas, deen déi zweet-séiersten Zäit hat, um Sonndeg op der Pole Position. Als Zweete wäert de Max Verstappen an d'Course goen an op Plaz dräi wäert de Pierre Gasly stoen.

LEWIS HAMILTON GOES FASTEST! 🚀



Due to a ten-place grid penalty @LewisHamilton will start in P11, with team mate @ValtteriBottas inheriting pole position 👊#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/dhP5kvaC3K — Formula 1 (@F1) October 9, 2021

D'Course um GP vun der Tierkei gëtt e Sonndeg um 14 Auer gestart. Mir si vun 13:20 Auer live dobäi, dëst kënnt Dir op RTL ZWEE, op RTL.lu an um RTL Play live suivéieren.