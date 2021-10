Suzuki ka sech iwwerdeems iwwert de Championstitel an der FLM Endurance-Weltmeeschterschaft freeën.

Bei der Finall vun der Endurance-Weltmeeschterschft gouf et bei de 6 Stonnen zu Most eng ganz knapp Decisioun tëscht BMW a Yamaha. Um Enn hat de Markus Reiterberger awer dat bessert Enn op senger Säit a sou konnt hie senger Ecurie d'Victoire sécheren.

Am General konnt sech Yoshimura SERT Motul mam Gregg Black, Sylvain Guintoli a Xavier Simeon fir déi insgesamt 17. Kéier iwwer de Weltmeeschtertitel frrën an och d'Victoire aus dem leschte Joer widderhuelen.

An der Superstock-Klass gouf et um Samschdeg eng Victoire fir No Limits.