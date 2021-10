Bei der 6. a leschter Manche vun de GT4 European Series, kann de Lëtzebuerger Clement Seyler sech nach emol iwwert eng Podiumsplaz freeën.

Am 1. Qualifying war et fir den Duo Clement Seyler/Roee Meyuhas eng exzellenten 2. Plaz am General, dat um Audi R8 LMS GT4 vu Sainteloc Racing. An der Course sollt et dunn awer net sou gutt lafen, well do war et um Enn just déi 24. Plaz ginn, well se sech e Platten agefaangen haten. Dobäi ware se tëschenzäitlech souguer un der Spëtzt.

Am 2. Qualifying hu se awer nees gewisen, dass se ganz uewe kënnen e Wiertche matschwätzen. Et war Plaz 3, hannert engem Mercedes AMG GT4 an engem weideren Audi R8 LMS GT4. An der Course war et um Enn déi 5. Plaz am General a Plaz 3 am Silver Cup. Domat war et e positiven Ofschloss um Enn vun der Saison, nodeems een an den anere Courssen dacks Pech hat.