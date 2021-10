Problemer mam Setup, grad ewéi e Gaszoch, deen hänke bliwwen ass, hunn dem Gil Linster et net einfach gemaach zu Zolder an der Belsch.

Nodeems de Gil Linster freides am fräien Training di 7. Zäit gefuer war, war hien gudder Déng, dass de Weekend perfekt wäert ginn. Hien hat nach e puer Ännerungen u sengem Chevrolet Camaro ze maachen, mat deenen di ganz Ekipp vum Trans Lettner Racing sécher war, dass den Auto nach méi séier gëtt.

Samschdes am Qualifying dunn huet de Gil a seng Ekipp net schlecht gestaunt, wou si matkruten, dass den Auto en zimmlech schlechten Handling hat.

Leider huet d'Konkurrenz dëse Weekend dem Gil Linster säin Auto net vun hanne kënne gesinn. / © Jeannot Boesen

„Den Auto spréngt duerch d’Kéieren“, huet de Gil festgestallt an hie koum iwwer eng 17. Plaz net eraus. Dat heescht, déi Ännerungen, déi säin Team vu freides op samschdes gemaach hunn, gounge komplett an di falsch Richtung. Also ass nees alles zréck gesat ginn, fir di éischt Course am spéide Samschden Nomëtten. Mä do goung et awer richteg virun. Ronn ëm Ronn huet de Gil sech no vir geschafft, an huet och profitéiert vun e puer Dréier un der Spëtzt vum Feld. Hien ass di 10. séierst Zäit gefuer an no sechs Ronne war hien de 6. am Klassement. Seng gutt Leeschtung sollt awer net belount ginn, well an der 7. Ronn ass him an der schneller Lénks-Kéier nom Start an Zil de Gas hänke bliwwen. Mat ganz vill Geschéck a Kënnen huet de Gil den Auto an de Sand gesteiert an ass do un d’Stoe komm. D’Enttäuschung war grouss, an de Gil huet op e Wonner gehofft, fir d’Course vum Sonnden.

Déi 2. Course huet ugefaange mat engem Accident an der 2. Ronn, wou 3 Autoe schlussendlech lénks a rechts op der Streck gestrand waren. Dat huet mat sech bruecht, dass ganzer 3 Ronnen hannert dem Safety Car gefuer goufen, fir nees alles opzeraumen. Bei dem Zenario hat de Gil vill wäertvoll Zäit verluer, fir seng Positioun ze verbesseren. Hien huet trotzdeem daper gekämpft an ass um Enn den 11. gi bei 23 Starter.

De Gil Linster am Chevrolet Camaro vum Trans Lettner DF1 Racing Team / © Jeannot Boesen

"Den Handling vum Auto war net optimal" sot de Gil Linster no der Course, wat och d’Ronnenzäite bestätegen, wou de Gil bal 1 Sekonn méi lues war wéi um Samschden. De Frust ass ëmsou méi grouss, well de Gil éischten de Circuit zu Zolder gutt kennt an zweetens eng ganz Rei Lëtzebuerger op der Plaz waren, fir de Gil ze ënnerstëtzen. Et bleift also e bëssen Reglage-Aarbechten um Camaro ze maachen, fir di lescht Course vun der Saison, zu Vallelunga an Italien den 30. Oktober.

Di meeschte Punkte mat heem geholl huet den Tschech Martin Doubek am Hendricks Ford Mustang mat der Nummer 7, mat enger zweeter Plaz a mat enger Victoire. Hien ass och elo Leader am Championnat vun der Euro Nascar 2.