De Rallye de Wallonie huet dëst Joer fir d'Lëtzebuerger Championnat gezielt. Et waren awer just 2 Equipagen um Depart, mat Lëtzebuerger Lizenz.

Aktuell ganz gutt a Form ass de Grégoire Munster, deen déi duebel Nationalitéit huet, awer mat Lëtzebuerger Lizenz fiert. Hie war zesumme mat sengem belsche Copilot Louis Louka wéi gewinnt um Hyundai i20 R5 am Asaz. No hirer Victoire beim East Belgian Rallye, dee fir dat belscht Rallyechampionnat gezielt huet, si se mat vill Selbstvertrauen op de Rallye de Wallonie komm.

Dat huet sech och direkt den éischten Dag gewisen, wou 2 mol déi bekannte Special op der Citadelle vun Namur gefuer gouf. Mat enger 2. an enger 1. Plaz op den zwou éischte Speciallen, gounge si als Leader an den 2. Dag vun dësem Rallye.

Hei gouf et dunn e Kampf ëm d'Sekonne mam Duo Adrian Fernémont a Samuel Maillen op Skoda Fabia Rally2 evo. Et blouf bis déi allerlescht Special spannend, ma um Enn sollt sech de belschen Duo viru Munster/Louka (Hyundai i20 R5) duerchsetzen, dat mat just 5,4 Sekonne Virsprong. Plaz 3 geet un de Cédric Cherain an de Xavier Portier op Skoda Fabia R5.

Da war awer nach e reng Lëtzebuerger Equipage am Asaz, dëst mam Thierry Schloesser an David Bauer. Si fueren op engem Ford Escort MKII an hu fir deen een oder anere spektakuläre Passage gesuergt. Iwwert de ganze Weekend si se konstant Top3-Zäite gefuer an hirer Klass NCM, fir sech no 15 Speciallen dann um Enn och an där Klass in extremis behaapten ze kënnen, nëmmen 0,4 Sekonne viru Septon/Boussifet op Ford Fiesta R200.

Am Lëtzebuerger Championnat bleift elo just nach 1 Rallye ze fueren, dëst de Weekend vum 23. a 24. Oktober beim JMC Rallye Hautes Fagnes an der Belsch.