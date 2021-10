De Lëtzebuerger Pilot ass zesumme mat der englescher Pilotin Charlie Martin zu Spa ugetrueden, dëst op engem Norma 20FC.

An der 1. Course ass eng 2. Plaz an der Klass erausgesprongen a Plaz 4 am General.

An der 2. Course war et nees eng 2. Plaz an der Klass an eng 8. Plaz am General.

Am Championnat steet den Alain Berg aktuell op der 3. Plaz vun der Kategorie CN, dat mat 99 Punkten. Leader ass den Tom Boonen mat 118 Punkten, virum Tim Joosen mat 115 Punkten.

Enn Oktober ass déi lescht Course vun der Saison, dëst zu Assen.