Mam Grousse Präis vun den USA steet de 17. Grand Prix vun der Saison, dëse Weekend, um Programm.

Lues awer sécher spëtzt sech den Duell an der Formel 1 tëscht dem Max Verstappen an dem Lewis Hamilton ëmmer méi zou. Am Weltmeeschterschaftsklassement huet de Verstappen als Leader, sechs Course viru Schluss, eng Avance vu sechs Punkten op den Hamilton. Austin ass eng Streck, déi Mercedes entgéint kënnt, mengt de Rich Simon.

Formel 1 an den USA

Deemno Virdeel fir de Lewis Hamilton? Et gesäit aktuell op jiddwerfalls esou ass, seet den Tom Hoffmann vun eiser RTL Formel 1 Equipe:

"Zanter den Updates zu Silverstone si si méi séier, wéi Red Bull. De Max Verstappen huet awer schonn dacks bewisen, datt op enger Mercedes-Streck mat hinnen ze rechnen ass. Ënnert dem Stréch denken ech awer, datt den Hamilton gewënnt, wann näischt Ongewéinleches passéiert."

De Lewis Hamilton huet scho fënnef mol op deem Circuit gewonnen an huet domat de Rekord. Mat sengem fuerereschen Talent probéiert de Max Verstappen op sengem Red Bull awer sécherlech nees esou no wéi méiglech u sengem Konkurrent drun ze bleiwen. Fuererescht Talent, awer virun allem och en Auto deen hält, muss een um Circuit vun Austin hunn. Déi bekannte Buedemwelle kéinte schonn e Problem duerstellen.

"Déi Noriicht vun de Buedemwelle koum nodeems d'Moto G.P. do gefuer ass. Dee Problem ass awer fir d'Motoe méi grouss, wéi fir d'Formel 1 Autoen."

Egal wéi ass et awer eng vun de spannendste Saisonen zanter laangen, mat engem Duell, an deem sech déi zwee éischt am Weltmeeschterschaftsklassement näischt schenken, seet den Tom Hoffmann:

"Et ass genee dat, wat mir als neutral Spectateure wëlle gesinn. Just sechs Punkten Differenz no 16 Coursë gouf et scho laang net méi. Vergläiche kann een dat mat Dueller Senna géint Prost oder Schumacher-Alonso. Fir d'lescht gouf et esou en Duell 2016 tëscht Rosberg an Hamilton, an deemools gouf de Rosberg Weltmeeschter."

De Grousse Präis vun den USA zu Austin Texas ass awer net just e sportlechen Highlight, och d'international Staren aus der Film a Museksbranche loossen sech déi Course Live op der Plaz net entgoen.

An RTL Lëtzebuerg ass natierlech och nees Live fir Iech bei der Formel 1 dobäi. Lass geet et de Freideg Owend op rtl.lu mat de fräien Trainingen um hallwer 7 an um 10 Auer. Den drëtte fräien Training ass de Samschdeg den Owend um 8 Auer. De Qualifying kënnt Dir dann de Samschden den Owend um 11 Auer Live bei eise Kolleege vun Tëlee Lëtzebuerg op RTL Zwee suivéieren. D'Course mam Virprogramm fänkt e Sonndeg den Owend um hallwer 9 un, och nees Live op der Tëlee op RTL Zwee, an um Internet op rtl.lu an op rtlplay.