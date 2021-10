Den Hollänner huet sech ganz knapp virum Lewis Hamilton duerchgesat.

De Max Verstappen op Red Bull geet e Sonndeg vun der Pole Position aus an de Grousse Präis vun den USA. Fir den Hollänner ass et déi éischt Pole zu Austin. Nieft dem Hollänner steet säi grousse Konkurrent de Lewis Hamilton op Mercedes.

Aus der zweeter Rei fueren de Sergio Perez op Red Bull an de Charles Leclerc op Ferrari fort.

De Valterri Bottas ass de Véierten am Qualifying ginn, ma hie start wéinst enger Motorstrof nëmme vun der 9. Plaz.

Am WM-Klassement ass et virun där 17. Manche an dëser Saison jo weiderhi ganz enk. De Verstappen läit un der Spëtzt mat 262,5 Punkten. Den Titelverdeedeger Hamilton huet der 256,5.

De Grousse Präis vun den USA gëtt e Sonndeg um 21 Auer eiser Zäit zu Austin gefuer. Vun 20.30 Auer un ass RTL live fir Iech op der Tëlee op RTL ZWEE mat dobäi. D'Course kënnt Dir och am Stream op RTL.lu an um RTL Play live suivéieren.

D'Resultat vum Qualifying