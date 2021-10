Duerch eng Chute vum Leader Francesco Bagnaia véier Ronne viru Schluss gëtt de Fabio Quartararo fir déi éischte Kéier Weltmeeschter an der MotoGP.

De Fabio Quartararo huet sech am Grousse Präis vun der Emilia-Romagna säin éischte Weltmeeschter-Titel an der MotoGP geséchert. Dat nodeems de Leader vun der Course, de Francesco Bagnaia véier Ronne viru Schluss mat sengem Gefier gefall war. D'Course zu Misano huet um Enn de Marc Marquez entscheet, dat viru sengem Landsmann aus Spuenien Pol Espargaro. De Fabio Quartararo war vun der 15. Plaz gestart an ass um Enn als neie Weltmeeschter op der véierter Plaz ukomm.

FRANCE'S HERO 🇫🇷 @FabioQ20 IS THE 2021 #MotoGP WORLD CHAMPION 🏆 and becomes the first Frenchman to clinch a premier class title! 🙌



Congratulations, Fabio! 👏 #ELD1ABLO 😈 pic.twitter.com/vWvvn6Z74z — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2021

Kee gudden Dag huet dogéint de Joan Mir erwëscht, fir deen d'Course kuerz nom Depart duerch e Kontakt mam Danilo Petrucci eriwwer war. En Trouscht fir de Spuenier gouf et allerdéngs kuerz drop, wéi säi Konkurrent ëm déi drëtt Plaz aus dem General Jack Miller och vu sengem Gefier ofkomm ass.

An der Moto2 konnt sech de Sam Lowes d'Victoire virun den zwee Spuenier Augusto Fernandez an Aron Canet sécheren an an der Moto3 ass den Dennis Foggia op déi éischt Plaz gefuer.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1 Marc MARQUEZ 41'52.830

2 Pol ESPARGARO +4.859

3 Enea BASTIANINI +12.013

4 Fabio QUARTARARO +12.775

5 Johann ZARCO +16.458

6 Alex RINS +17.669

7 Aleix ESPARGARO +18.468

8 Maverick VIÑALES +18.607

9 Luca MARINI +25.417

10 Valentino ROSSI +27.735

Moto2

1 Sam LOWES 40'25.180

2 Augusto FERNANDEZ +1.233

3 Aron CANET +1.400

4 Celestino VIETTI +2.554

5 Jorge NAVARRO +4.243

6 Stefano MANZI +5.198

7 Remy GARDNER +14.261

8 Fabio DI GIANNANTONIO +15.868

9 Ai OGURA +18.905

10 Marcos RAMIREZ +19.069

Moto3



1 Dennis FOGGIA 39'33.170

2 Jaume MASIA +0.292

3 Pedro ACOSTA +4.686

4 Darryn BINDER +4.797

5 Stefano NEPA +4.853

6 Niccolò ANTONELLI +5.052

7 Romano FENATI +5.335

8 Ayumu SASAKI +6.642

9 Xavier ARTIGAS +6.736

10 Filip SALAC +6.800

De General

MotoGP

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 267

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 202

3 Joan MIR Suzuki SPA 175

4 Johann ZARCO Ducati FRA 152

5 Jack MILLER Ducati AUS 149

6 Marc MARQUEZ Honda SPA 142

7 Brad BINDER KTM RSA 136

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 113

9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 106

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92

Moto2

1 Remy GARDNER Kalex AUS 280

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 262

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 206

4 Sam LOWES Kalex GBR 165

5 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 151

6 Aron CANET Boscoscuro SPA 140

7 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 136

8 Ai OGURA Kalex JPN 120

9 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 89

10 Marcel SCHROTTER Kalex GER 85

Moto3

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 234

2 Dennis FOGGIA Honda ITA 213

3 Sergio GARCIA GASGAS SPA 168

4 Jaume MASIA KTM SPA 155

5 Romano FENATI Husqvarna ITA 147

6 Darryn BINDER Honda RSA 136

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 129

8 Izan GUEVARA GASGAS SPA 105

9 Ayumu SASAKI KTM JPN 104

10 Andrea MIGNO Honda ITA 90