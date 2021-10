An enger éischter taktescher Course konnt sech den Hollänner virum Lewis Hamilton an dem Sergio Perez duerchsetzen.

E Sonndeg den Owend huet sech de Max Verstappen d'Victoire beim Grousse Präis vun den USA geséchert a baut de Virsprong am General domat weider aus. De Fuerer vu Red Bull war vun der Pole Position gestart an ass um Enn virum Lewis Hamilton an dem Sergio Perez op d'Arrivée komm.

De Lewis Hamilton huet zu Austin e gudde Start erwëscht a konnt sech schonn an der éischter Kéier laanscht de Max Verstappen un d'Spëtzt setzen. Duerch e sougenannten Undercut, also e fréie Boxestopp, konnt sech den Hollänner seng Plaz allerdéngs an der 14. Ronn nees zréckhuelen.

Kuerz drop war dann d'Course fir de Pierre Gasly fréizäiteg eriwwer, wéi hien an der 15. Ronn op Grond vu Problemer mam Motor an d'Box gefuer ass a säi Gefier ofgestallt huet. Wéi den Hamilton rëm ëmmer méi no un déi éischt Plaz erukomm ass, huet sech de Verstappen fir e weidere fréie Boxestopp entscheet, wat sech méi spéit och als déi bescht Solutioun erginn huet.

Zwar ass et duerno nach eng Kéier enk ginn well den Hamilton vun hanne weider Drock gemaach huet, trotzdeem ass et duergaange fir de Grousse Präis vun den USA knapps viru sengem Konkurrent fir sech ze entscheeden. De Sergio Perez huet de Podium als Drëtte komplettéiert.