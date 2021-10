Am Porsche Carrera Cup Däitschland sinn e Sonndeg um Hockenheimring déi lescht Coursse vun der Saison gefuer ginn.

De Carlos Rivas huet sech am Porsche Carrera Cup Däitschland fir déi 3. Kéier den Titel bei den Amateure geséchert. De Lëtzebuerger stoung e Samschdeg bei der éischter Course um Hockenheimring a senger Kategorie ganz uewen um Podium an huet domadder den Titel perfekt gemaach. An der ganzer Course war et déi 18. Plaz.

E Sonndeg ass de Carlos Rivas de 16. ginn.

De Larry ten Voorde ass iwwerdeems alen an neie Champion am Porsche Carrera Cup Däitschland ginn.