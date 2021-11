Hannert dem Italiener kennt de Joan Mir als 2. an de Jack Miller als 3. an d'Zil. An der Moto3 ass iwwerdeems de Pedro Acosta op KTM neie Weltmeeschter

De Grousse Präis vun der Algarve ass 2 Ronne viru Schluss ofgebrach ginn, dat no enger Chute vun deenen zwee KTM Fuerer Oliveira a Lecuona. Am Autódromo Internacional do Algarve war deemno de Francesco Bagnaia dee séiersten. An der zweet leschter Course vun der Saison ass hie vun der Pole an d'Course gaangen an huet eng souverän Victoire agefouert. De Joan Mir war beim Ofbrieche vun der Course op der 2. Plaz, de Jack Miller gëtt den 3.

Den Alex Marquez huet no engem gudde Qualifying e Samschdeg och um Sonndeg eng super Leeschtung gewisen, verpasst de Sprong awer op de Podium a klasséiert sech als 4. Den aktuelle Weltmeeschter Fabio Quartararo, deen als 7ten an d'Course gaangen ass, ass no enger Chutte 5 Ronne viru Schluss net an d'Zil komm.

An der Moto2 ass d'Course haut no der MotoGP.

An der Moto3 ass de 17-Järegen Pedro Acosta vun der 14. Plaz op déi éischte gefuer a kréint sech mat dëser Victoire zum neie Weltmeeschter an der Moto3. Kuerz viru Schluss huet de Dennis Foggia wéi de Gewënner ausgesinn, ass awer an der leschter Ronn wéi och de Sergio Garcia an eng Chutte verwéckelt ginn.

D'Resultater vun de Courssen

MotoGP

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Joan Mir (Suzuki)

3. Jack Miller (Ducati)

Moto2

Moto3

1. Pedro Acosta (KTM)

2. Andrea Migno (Honda)

3. Niccolo Antonelli (KTM)



De General

MotoGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha)

Moto2

Moto3

1. Pedro Acosta 259 (KTM)

2. Dennis Foggia 213 (Honda)

3. Sergio Garcia 168 (GASGAS)