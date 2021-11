No 26 Joer ass fir de Valentino Rossi Schluss. Zu Valencia huet d’Motorrad-Legend e Sonndeg fir d’leschte Kéier Ronnen an der MotoGP gedréint.

Um Enn vun enger emotionaler Woch ass den italieneschen Nationalheld e Sonndeg zu Valencia bei der Saisonfinall an der MotoGP an d’Pensioun gefuer. Mat 42 Joer ass fir de Valentino Rossi Schluss, no 432 WM-Courssen, 235 Podiumsplazen, 115 Grand-Prix-Victoiren an néng Weltmeeschtertitelen.

Säi leschten Titel huet de Rossi 2009 gewonnen, zanter Assen 2017 stoung de Yamaha-Pilot net méi ganz uewen um Podium. A senger leschter Saison ass hien den 10. ginn. "De Problem ass, datt ech al sinn", sou de Rossi viru kuerzem an engem Interview.

De Rossi wiesselt d’nächst Joer op véier Rieder a wëll weider Coursse fueren. Ma och der MotoGP geet hien net verluer. Den eenzege Champion a véier Kategorien (125er, 250er, 500er, MotoGP) wäert d’nächst Joer säin eegent Team leeden. Fir hie fuere wäert ënnert anerem säin Hallefbrudder Luca Marini (24). D’Nummer 46 wäert an Zukunft op der Startlinn feelen, ma den Italiener wäert och an Zukunft weider e perfekte Botschafter sinn a Masse beweegen. Vill Leit den "The Doctor", och wa se sech net fir Motorradssport begeeschteren.

D'MotoGP-Rekorder vum VR46

Den Italiener hält eng ganz Partie Rekorder an der MotoGP. Hien huet déi meescht Victoiren an der Kinneksklass gesammelt, stoung am dacksten um Depart, huet déi meescht Departen an der ganzer Motorrad-WM, déi meescht Podiumsplazen, bei de Punkte läit hien un der Spëtzt an dann ass hien och den erfollegräichsten Aprilia- a Yamaha-Pilot.

Kuckt déi lescht Course vum Valentino Rossi nach emol am Replay op RTL.lu.