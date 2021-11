Hannert dem Britt ass den aktuelle WM-Leader Max Verstappen op déi zweet Plaz gefuer. De Podium gëtt vum Bottas komplettéiert.

Nodeems de Lewis Hamilton vu Positioun 5 an d'Renne gestart war, huet hie sech um Enn virum Max Verstappen duerchgesat. Et war seng 101. Victoire an der Formel 1. De Valtteri Bottas, dee vun der Pole Position gestart war, ass als drëtten iwwer d'Arrivée gefuer. Op déi 4. Plaz ass den zweete Red Bull-Pilot Sergio Perez gefuer, dat virun den zwee Ferrari-Fuerer Charles Leclerc a Carlos Sainz. Am General konnt den Hamilton säi Réckstand op de Verstappen op 14 Punkte verkierzen. An de leschten zwou Courssen ass d'Spannung an der Lutte ëm de Weltmeeschtertitel weiderhin héich.

De Max Verstappen huet e ganz gudde Start erwëscht an ass direkt laanscht de Bottas gefuer. Och den zweete Pilot vu Red Bull Sergio Perez konnt sech laanscht de Finn schaffen. No knapp 18 Ronnen an zwou Safety Car Phasen huet sech den Hamilton vun der fënnefter Plaz op déi zweet Plaz verbessert.

No den éischte Pneuewiessele vu Verstappen an Hamilton ass de Rekordchampion méi no un den Hollänner erukomm. De Réckstand ass vu véier op knapp iwwer eng Sekonn geschmolt. Hannendrun hunn de Bottas an de Perez em déi drëtte Plaz gekämpft. Knapp no der Hallschent vun der Course huet sech den Hamilton ëmmer méi no un de Verstappen erugeschafft. 12 Ronne viru Schluss huet de Britt den aktuelle Leader an der WM iwwerholl. Bis op d'Arrivée huet de Britt säi Virsprong ausgebaut a konnt vum Verstappen net méi ageholl ginn. Fir den Hamilton war et eng wichteg Victoire fir weiderhin am Rennen ëm de Weltmeeschtertitel ze bleiwen.