D’Formel 1 huet hiren éischte chinesesche Stammpilot. De Guanyu Zhou wäert 2022 bei Alfa Romeo den Antonio Giovinazzi ersetzen.

Dat leschte Cockpit fir d’F1-Saison 2022 ass elo besat. Wéi Alfa Romeo annoncéiert huet, wäert de Guanyu Zhou d’nächst Joer fir déi italienesch-Schwäizer Ecurie fueren. Den 22 Joer ale Pilot aus China fiert am Moment an der Formel 2, wou hien aktuell Zweeten an der Meeschterschaft ass. Hie war bis elo Member vun der Alpine Academy an huet dëst Joer beim GP vun Éisträich den Alpine-F1 am 1. Fräien Training pilotéiert. De Guanyu Zhou ass den éischte chinesesche Pilot, deen e feste Kontrakt an der F1 kritt.

Den Antonio Giovinazzi wäert d’F1 no dräi Saisone verloossen. Den Italiener ass 2017 fir zwou Coursse bei Sauber agesprongen, iert hie vun 2019 u feste Pilot bei Alfa Romeo war. Hie war bis elo bei 57 F1-Courssen um Depart, säi beschte Resultat war eng 5. Plaz a Brasilien 2019.

Et ass net deen eenzege Changement bei Alfa Romeo. De Valtteri Bottas wiesselt jo vu Mercedes bei Alfa Romeo, fir do de Kimi Räikkönen ze ersetzen, deen an d’F1-Pensioun geet.

A fir komplett ze sinn: Alpine huet och schonn Ersatz fir de Guanyu Zhou fonnt. Den Australier Oscar Piastri (akuelle F2-Leader) gëtt neien 3. Pilot fir déi franséisch Ecurie.