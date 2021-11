De Max Verstappen kritt also keng nodréiglech Strof.

Den Incident, leschte Weekend beim Grousse Präis vu São Paulo, tëschent dem Max Verstappen an dem Lewis Hamilton, gëtt net nei opgerullt.

An der Kéier 4 waren déi zwee Pilote bei engem versichten Iwwerhuelmanöver vun der Pist geroden. D’Kommissären haten d’Affär direkt ouni gréisser Enquête klasséiert. Dogéint hat Mercedes Protest ageluecht, deen e Freideg an der Mëttesstonn ofgewise gouf. De Max Verstappen kritt also keng nodréiglech Strof.