De Britt Lewis Hamilton op Mercedes séchert sech déi 1. Plaz am Katar. De WM-Leader Max Verstappen gëtt 2. an de Bottas den drëtten.

D'Qualifikatioun vum Grousse Präis vum Katar ass ouni Problemer op en Enn gefuer ginn. Am Q1 gouf et vun Ufank un e spannenden Zweekampf tëschent dem Hamilton an dem WM-Leader Verstappen. De Charles Leclerc konnt sech in extremis fir de Q2 qualifizéieren. Raikkönen, Latifi, Giovinazzi, Schumacher a Masepin hunn de Sprong an de Q2 net gepackt.

Am Q2 sinn direkt e puer gutt Fuerer net duerchkomm. Enner anerem hunn et den zweete Red Bull Pilot Sergio Perez an de Charles Leclerc um Ferrari net an de Q3 gepackt. Net dobäi bei deene leschten 10 ware nach de Stroll, de Ricciardo an de Russell.

Am Q3 ass et dunn zum Showdown tëscht de Favoritte komm. Den Hamilton huet ëmmer nees mat schnellen Zäite virgeluecht. De Verstappen huet hannendru probéiert ze reagéieren. Um Enn fiert de Lewis Hamilton awer op déi 1. Plaz. Et ass déi 102. Pole a senger Karriär. Als Zweete geet e Sonndeg de Max Verstappen an d'Course. Op d'Plazen 3 a 4 kommen de Valtteri Bottas op Mercedes an de Pierre Gasly op Alpha Tauri. De Fransous ass de leschten Tour mat engem Platten op en Enn gefuer.

De Grousse Präis vum Katar gëtt e Sonndeg um 15 Auer eiser Zäit gefuer. Um 14:20 Auer ass RTL live fir Iech op der Tëlee op RTL ZWEE mat dobäi.