De Fransous huet mat sengem Co-Pilot Julien Ingrassia d'Rallye Monza gewonnen an domadder den Titel perfekt gemaach.

D'Rallye-Weltmeeschterschaft war dës Saison bis déi lescht Sekonn ganz spannend. Um Enn huet sech de Sébastien Ogier op Toyota den Titel geséchert, dat duerch eng Victoire bei der leschter Course vun der Saison der Rallye Monza.

Den Elfyn Evans op Toyota, dee virun der leschter Course och nach Chancen op den Titel hat, ass an Italien den Zweete ginn op 7,3 Sekonnen.

Den Ogier hat sech schonn an de Joren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 an 2020 de Weltmeeschtertitel an der WRC geséchert.