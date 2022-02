Dëse Grand Prix, deen zanter 2004 gefuer gëtt, gouf also elo ëm 14 Joer verlängert.

Dat hunn déi Responsabel vun der Kinneksklass aus dem Automobilsport haut matgedeelt.

Dës Saison fänkt och a 5 Wochen am Bahrain un.

RTL Tëlee Lëtzebuerg ass op RTL ZWEE an um Internet nees Live bei all Course fir Iech dobäi.