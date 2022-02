D’Formel-1-Kommissioun koum e Méindeg zu London fir déi éischte Sitzung am Joer 2022 zesummen.

Un där huet och den neie FIA-President Mohammed Ben Sulayem deelgeholl. Am Pressecommuniqué, deen e Méindeg am spéiden Nomëtteg publizéiert gouf, steet, dass et an dëser Saison nees 3 Sprintcoursse bei de Grand Prixe vun der Emilia Romagna, Éisträich a Brasilien um Programm stinn. Do kënnt et allerdéngs, par Rapport zu der leschter Saison, zu e puer Ännerungen:

1. De Sprint-Qualifying, dee samschdes gefuer gëtt, gëtt a Sprint ëmgedeeft

2. Déi 8 beschte Pilote kréie Punkten (8 fir den éischten an 1 fir de leschten)

3. De séierste Pilot an der Qualifikatioun um Freiden kritt d’Pole-Positioun

Et gouf och, dem Communiqué no, ausféierlech iwwer den Abu Dhabi Grand Prix diskutéiert, wou d'Decisioun ëm d'Weltmeeschterschaft am leschten Tour gefall ass an de Renndirekter Michael Masi wéinst sengen Decisioune ferm an der Kritik stoung. An de kommenden Deeg sollen Nouvellen iwwert strukturell Ännerunge publizéiert ginn. Wat dat fir den Australier bedeit, ass bis elo nach net gewosst.