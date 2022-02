Vun den Tester zu Barcelona u wäerten den Eduardo Freitas an den Niels Wittich den Job vum Australier iwwerhuelen.

De Michael Masi ass net méi Renndirekter an der Formel 1, dat huet den neie FIA-President Mohammed Ben Sulayem en Donneschdeg bekannt ginn. 67 Deeg no der Skandal-Finall vun Abu Dhabi, an där de Max Verstappen an der allerleschter Ronn duerch eng Decisioun vun der Renndirektioun nach de Lewis Hamilton iwwerhuele konnt an esou Weltmeeschter gouf, ass kloer, datt den Australier kee Grand Prix méi leede wäert. Hie kritt eng aner Plaz bei der FIA.

Nofollger ginn den Däitschen Niels Wittich, deen och schonn an der DTM op dem selwechte Posten aktiv war an de Portugies Eduardo Freitas, Renndirekter vun der Langstreckeweltmeeschterschaft. Déi Zwee wäerte sech als Renndirekter bei de Courssen ofwiesselen. Assistéiert ginn déi Zwee permanent vum Herbie Blash.

Den FIA-President Mohammed Ben Sulayem huet ausserdeem annoncéiert, dass keng Kommunikatioune méi tëschent dem Directeur de course an den Ecurien ausgestallt ginn.