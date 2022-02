D’Zäit leeft! An dräi Woche fänkt am Bahrain déi nei F1-Saison un. Dës Woch hunn all d’Teams zu Barcelona wärend dräi Deeg intensiv getest.

Wéi wierken sech déi nei Aerodynamik an déi nei 18-Zoll-Pneuen op d'Fuergefill aus? Wéi wierken déi nei Autoen um Circuit? A wien huet seng Hausaufgaben am beschte gemaach? Barcelona, dat war de grousse Realitéitscheck. Funktionéiert dat, wat d'FIA sech virun zwee Joer ausgeduecht huet a wat d'Ingenieuren an de leschte Méint an hire Laboen ëmgesat hunn, och um Circuit?

Wann een nëmmen déi plakeg Resultater kuckt, kéint ee mengen, dass alles beim Ale bliwwen ass. Mercedes a RedBull hu bei dësem Test déi séierst Zäite realiséiert. De Lewis Hamilton war mat 1:19:138 deen allerséiersten, mä Mercedes hat och e puer Ulafschwieregkeeten, wéi de 7-fache Weltmeeschter explizéiert:

"Et waren e puer interessant Deeg, awer net déi einfachst. Bis wierklech alles ronn leeft, musse mir nach e puer Obstakelen aus dem Wee raumen. Mä mir kruten eise Programm absolvéiert, obwuel een natierlech ëmmer méi fuere wëllt. Mä ech sinn zefridde mat haut."

Déi 10 séierst Zäite vum Barcelona-Test 2022

Pilot / Team / Zäit / Pneuemëschung

Lewis Hamilton



Mercedes



1:19.138



C5



George Russell



Mercedes



1:19.233



C5



Sergio Perez



Red Bull



1:19.556



C4



Lando Norris



McLaren



1:19.568



C4



Charles Leclerc



Ferrari



1:19.689



C3



Max Verstappen



Red Bull



1:19.756



C3



Sebastian Vettel



Aston Martin



1:19.824



C5



Pierre Gasly



AlphaTauri



1:19.918



C4



Carlos Sainz



Ferrari



1:20.072



C3



Daniel Ricciardo



McLaren



1:20.288



C4





Barcelona, dat war awer och dee Moment, wou d'Ecurien hiren neien Auto net méi verstoppe konnten. Nodeems RedBull bei der Presentatioun nëmmen e Showcar gewisen hat, gouf elo mat vill Spannung op den éischten Optrëtt vum richtegen RB18 gewaart. An d'Team vum Weltmeeschter Verstappen huet bei dësem Test effektiv mat kreativen aerodynamesche Léisungen iwwerrascht. De Pilot selwer war zefridden, och wann hie sech nach un dat neit Fuergefill gewinne muss: "Et ass eppes ganz aneschters. Et gesäit awer ganz gutt aus. Mä um Enn muss de séier sinn, an dat probéiere mir hei hinzekréien."

A séier sinn déi nei Autoen. Eigentlech war een dovunner ausgaangen, dass se duerch déi nei Reegelen agebremst ginn. Dem Hamilton seng Beschtzäit war awer nëmme knapp zwou an eng hallef Sekonne méi lues wéi d'Pole-Zäit vum leschte Joer. An et däerf een dovunner ausgoen, dass se beim Optakt vun der Saison quasi um selwechten Niveau wéi d'lescht Joer leien.

Nieft de Favoritte vu Mercedes a RedBull hunn och Ferrari a McLaren zu Barcelona zimmlech gutt ausgesinn. Observateuren un der Streck sinn esouguer iwwerzeegt, dass déi rout an déi orange Autoe fir de Moment am beschte sortéiert sinn. Esou huet Ferrari déi meeschte Ronne gedréint, wichteg fir vill Donnéeën ze sammelen. A McLaren huet sech e Mëttwoch iwwert déi éischt Dagesbeschtzäit freeën däerfen.

Absolvéiert Ronnen beim Barcelona-Test 2022

Team / Ronnen

Ferrari



439



Mercedes



393



McLaren



367



Red Bull



358



Williams



347



AlphaTauri



308



Aston Martin



296



Alpine



266



Alfa Romeo



175



Haas



160





Net nëmmen d'Pilote musse léieren, wéi se mat den Autoen an den neie Pneuen ëmgoe mussen, och d'Ingenieure mussen déi nei Aerodynamik eréischt verstoen. A montéieren dofir riseg Raquette mat Loftsensoren op d'Autoen.

Mä ee grousse Problem vun den neien Autoen ass esou flagrant, dass ee keng Prezisiounsinstrumenter brauch fir se ze detektéieren. Bei héije Vitesse fänken d'Autoen u mat hopsen. Dat ass eng Konsequenz vum sougenannte Ground Effect. Mënsch a Material ginn extrem duerchgerëselt. D'Ingenieure si gefuerdert, dat an de Grëff ze kréien.

Vill Aarbecht gëtt et och nach bei Alpine a virun allem bei AlfaRomeo. Déi hu wéinst diversen technesche Problemer wäertvoll Testzäit verluer.

An Haas bleift d'Suergekand Nummer 1. Lues an onzouverlässeg. An du koumen och nach déi weltpolitesch Turbulenzen dobäi. E Freideg ass déi amerikanesch Ecurie ouni d'Autocollante vum russesche Sponsor gefuer. An teamintern gëtt esouguer d'Zukunft vum russesche Pilot Nikita Mazepin a Fro gestallt.

An enger Krisesëtzung hunn d'FIA an d'Ekippen donieft decidéiert, dass de Russland-GP ënnert den aktuelle Konditiounen net gefuer ka ginn. Komplett ofgesot ass d'Course am September nach net, si gouf nëmme fir de Moment aus dem Kalenner geholl.