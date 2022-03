Dem 24 Joer alen Hollänner säi Kontrakt wier Enn d'nächst Joer ausgelaf.

Et wier him liicht gefall, säi Kontrakt ze verlängeren, esou de Max Verstappen am Pressecommuniqué. Hie géif sech immens wuel spiere beim Team an d'lescht Saison wier einfach phänomenal gewiescht.