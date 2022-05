No enger gezwongener Paus vun 2 Joer duerch d'Covid-19-Pandemie, fänkt déi nei Saison vum Lëtzebuergesche Stock-Cars-Championnat e Sonndeg nees un.

Organiséiert gëtt dat Ganzt vum Stock-Cars-Club Keel. 6 Ekippen, souwéi individuell Pilote kämpfen an 3 verschiddene Kategorien den 22. Mee zu Alzeng ëm d'Victoire.

An der Klass 1 (bis 2.800 ccm) wäerte viraussiichtlech 5 Ekippen deelhuelen, woubäi de Rekordmeeschter "Tornado Team Hamm" als Favorit op d'Gesamtvictoire gëllt. Favoritten an der Eenzelwäertung sinn den Yves Pastoret vun Hamm, mä och de Sascha Wiesen vun den "Diables Rouges Dudelange". An der Klass 2 (bis 2000 ccm) sinn d'Préizerdauler vum "Racing Team Power Bull's" Favoritten op d'Victoire, mä och si musse sech géint eng determinéiert Konkurrenz duerchsetzen. An der Asteigerklass kënnt als nei Reegel dobäi, dass d'Nowuess-Piloten zesumme mat de Fuerer aus der Klass 2 d'Course bestreide wäerten, se vun dësen awer net kënnen attackéiert ginn. Par konter kënne si awer d'Klass 2 Piloten ugräifen. Dëst soll fir nach méi Spannung suergen.

Insgesamt ginn eng Rei Virleef an ee finale Laf an den eenzele Kategorien ausgedroen.

Den 1. Start ass fir 14 Auer geplangt. Entréeë kaschten 10€, fir Kanner bis 12 Joer ass d'Entrée gratis. Och fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.

Weider Informatioune kënnen um offizielle Site www.stock.cars.lu oder op der Facebooksäit "Stock-Cars Luxembourg" nogelies ginn, et kann een awer och eng E-mail un info@stock-cars.lu schécken.