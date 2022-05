Schonn an de 60er Jore goufen éischt Courssen hei am Land gefuer.

Wéi vill aner Motorsport-Organisatioune gëtt et awer vu Joer zu Joer méi schwéier, Autorisatiounen ze kréien. Déi néideg Strecken ze fannen. No iwwer zwee an engem hallwe Joer Paus, bedéngt duerch d'Pandemie, gouf e Sonndeg zu Alzeng mat der éischter Course vun der Saison 2022 en neien Ulaf geholl. Eng stëbseg Affär, déi weider e Publikumsmagnéit bleift.

"Vill Veräiner si finanziell an eng Schiflag geroden. Ech si frou, datt déi Course haut [Sonndeg] esou e grousse Succès huet. Mir haten 2.500 Entrées-Billjeeën, et si keng méi do. Et si méi Leit do. Et war definitiv Zäit ginn", sou de President vun der Lëtzebuerger Stockcar Federatioun Luc Reuland.

De Rendez-vous vun e Sonndeg war scho speziell. Fir d'éischte Kéier zanter September 2019 hu sech d'Piloten aus de 6 Veräiner, déi nach aktiv sinn, do erëm gesinn, wou si sech am wuelste villen: Hannert dem Steier, vun hire ganz spezielle Gefierer. D'Saison zitt sech vum Fréijoer bis an den Hierscht eran. Dëst Joer sti 5 Courssen am Kalenner. Vun deenen der 3 zu Alzeng gefuer ginn.

Wärend der laanger Paus goufen d'Hänn net an de Schouss geluecht. D'Federatioun huet sech nei opgestallt. D'Reglementer, wéi gefuer gëtt, goufen iwwerschafft. Et bleiwen nach 3 Klassen. De Programm vum Dag gouf gestrafft, fir d'Courssen dem Publikum géintiwwer méi attraktiv ze maachen. Ouni datt d'Piloten ze kuerz kommen.

Stockcar kann u sech jidderee fueren. Ënner der Konditioun 18 Joer al ze sinn an en Exame fir d'Lizenz ze maachen. Och individuell Pilote kënnen untrieden. Ideal ass, et versteet een och eppes vu schrauwen a bastelen. Um Enn verbréngen d'Piloten an hiren Entourage méi Zäit domat wéi op der Piste.

Déi nächst Couppe ginn iwwregens op Péngschtméindeg dann nees zu Alzeng verdeelt.