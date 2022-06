E Sonndeg waren 2 Manchë vum Lëtzebuerger Circuit-Championnat gefuer ginn. Dominéiert huet den Tommy Rollinger op Lamera.

Hie konnt sech a béide Courssen um Enn géint d'Konkurrenz behaapten.

An der 1. Course um Sonndeg de Moie kënnt de Brice Bosi um BMW M3 op déi 2. Plaz, dat mat 2.298 Sekonne Réckstand op de Gewënner. Plaz 3 geet un de Laurent Özkan, och op Lamera. Hien hat allerdéngs schonn iwwer 12 Sekonne Réckstand op Plaz 1.

Sonndes um 13.50 Auer gouf déi 2. Course vum Championnat gestart. Och hie war et nees den Tommy Rollinger, dee sech no 17 Ronne konnt als Gewënner feiere loossen. Et war allerdéngs méi enk. Op Plaz 2 kënnt den Daniel Bohr op Porsche, dat mat 1,427 Sekonne Réckstand. Nëmmen 1,560 Sekonnen do hannendru kënnt de Laurent Özkan op Lamera.

