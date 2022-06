Dëse Weekend gouf zu Francorchamps de Spa Summer Classic gefuer a beim 3-Stonne-Renne ware gläich 3 Lëtzebuerger Equipagen um Depart.

Op der Startplaz 16 koum e Freideg am Qualifying den Equipage Kauffmann/Vermast op hirem Lotus Elan, op der 33. Plaz da Wagner/Linster op hirem Mustang 289 an op der 36. Plaz Wilwert/Maillet op engem Alfa Romeo GTA. Fir den DJAG Racing Team war et e Weekend mat vill Aarbecht fir d'Mecaniciene mam Joel Prim als Leader. Si hu mussen e Freideg de Moteur wiesselen an e Samschdeg d'Boîte reparéieren. Och an der Course hat de Gil Linster, deen de Start gefuer ass, Problemer, fir d'Gäng ze schalten an huet no enger Ronn scho mussen an d'Boxe fueren. „Ech hu mat der Fauscht drop geschloen, mee de Gang wollt einfach net dra bleiwen", sot de Gil no der Course.

Mat 8 Ronne Retard ass de Donny Wagner nees mam Pony op d'Streck gaangen an huet deem esou richteg d'Spore ginn. Als 59. si si nees an d'Course gaangen. De Charel Kauffmann war um Ufank vun der Course ënner de 15 Éischten ze fannen, bis an der 12. Ronn déi hënnescht Achs Ueleg verluer huet an hien den Auto huet mussen ofstellen. Nodeems de ganzen Ueleg sech an der Mall verdeelt hat, huet de Charel witzeger Weis gemengt, si hätten een „Auslaufmodell". An der 24. Ronn huet eng Depanneuse vum RACB den Alfa mat der Nummer 148 an d'Box bruecht. Den Tom Maillet huet gesot, et hätt eng Kéier kräfteg gekraacht an du wäre Flamen aus dem Capot komm. Als Resultat dovun hu d'Mecanicienen e grousst Lach am Cartère fonnt. Si louche beim Ausfall op enger gudder 24. Plaz bei 73 Starter. Also louchen d'Hoffnunge beim Team Wagner/Linster, déi sech um Enn no enger fulminanter Ophueljuegd nach bis op d'Plaz 47 konnten eropschaffen. Gewonnen huet Van Riet/ Bouvy op AC Cobra viru Sautter/Newall op Jaguar E-Type an Rollner/Thibaut op Porsche 911 RS.