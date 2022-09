Fir den éischte Supercross zu Lëtzebuerg dëse Weekend an der Carena Arena zu Péiteng, wëllen d'Organisateuren eng eemoleg Show zesummesetzen.

Dat huet de Serge Giuliano, ee vun den Organisateuren, eis am Virfeld vun de Competitiounen e Freideg erkläert. Hei triede vun 19 Auer u Motocrosspiloten aus ganz Europa géinteneen un.

Den Highlight dierft dann awer den Ofschloss sinn, nom Turnéier gëtt et nämlech nach eng Freestyle Show. Dat ass eng Sportaart bal scho fir sech, bei deem d'Fuerer Konschtstécker an der Loft um Motorrad maachen. Dofir sinn extra véier professionell Sportler invitéiert ginn.

Een dovunner ass den Taka Higashino. Hien ass schonn een Dag éischter op Lëtzebuerg komm, virdru war hien a Mexiko op enger Competitioun. Dat ass säi Beruff, andauernd ass hien enzwousch anescht op der Welt ënnerwee a wéist seng spektakulär Tricke bei der Freestyle Show. De Grand-Duché hätt hie fir d'éischt eng Kéier missten op der Kaart sichen, wéi en invitéiert gouf, heihinner ze kommen. Zu Lëtzebuerg fält et him aktuell virun allem op, dass et net grad esou waarm ass. Dat fënnt hie ganz agreabel.

De gebiertege Japaner ass ee vun de Superstaren aus der weltwäiter Supercrosszeen an ee vun de Special Guests op der alleréischter Supercross Veranstaltung am Grand-Duché. Elo géif hie sech op déi nächst zwee Deeg freeën: "Ech hoffen et komme vill Leit an ech hoffen, dass ech net falen."

Hien ass ee professionelle Motocross Freestyler an esou Optrëtter, wéi déi zwee, déi zu Lëtzebuerg geplangt sinn, mécht hien der ganz vill. No him si souguer zwee Tricker um Motorrad benannt. Dat wär d'"California Roll", déi och heiansdo "Taka Roll" genannt gëtt.

Wéi wärend dem Interview d'Feier getest gëtt, dat wärend der Show aus de Balustraden um Motocross-Terrain kënnt, wéist hie sech wéineg besuergt: "Ech weess mol net op Feier zu menger hei Show gehéiert. Mee doriwwer maachen ech mir keng Suergen. Dat eenzegt wat net sou gutt wär, wär vill Wand."

Mat 18 Joer huet hien déi éischte Kéier eng Ramp geholl. Iwwregens mat der Zoustëmmung vu sengen Elteren. Duerch säi Papp huet hien och scho mat 8 Joer mam Motocross ugefaangen. "Mäi Papp huet mech gefrot, ob ech Moto wéilt fueren an ech war 8 Joer al an hu geduecht, hie géif vum Fräizäitpark schwätzen, dofir sot ech: Jo! Mee et war herno ee richtegt an duerno si mir all Samschdeg trainéiere gaangen", erënnert sech den elo 38 Joer ale Freestyler. Mat 18 Joer hätt hien du mam Freestyle ugefaangen, mee och do hätte seng Elteren hien ënnerstëtzt.

Bis haut ass et seng grouss Passioun, och wann et ëmmer nees eng Erausfuerderung wär: "Et mécht een eng Sekonn ee Feeler – an da fält alles zesummen."

Trotzdeem géif et him immens vill Spaass maachen, an et wär an deene Momenter, an deenen hie sech lieweg spiert. An och wann een et net ëmmer géif gesinn als Zuschauer, wann hie fiert, da wär hien ëmmer am gaange mat grinsen.

Nieft dem Taka Higashino kommen och de Spuenier Edgar Torrenteras, de Fransous David Rinaldo an den Tschech Petr Pilat.

De ganze Programm a weider Detailer iwwert den éischte Supercross zu Lëtzebuerg fannt Dir um Site www.supercross-du-luxembourg.com.