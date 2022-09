Wann de Moto jäizt, de Kräsi ënnert de Pneue fortflitt an de Geroch vu Bensinn an der Loft läit, da fille sech d'Motorradsfrënn richteg wuel.

An déi kruten de Weekend e besonnescht Event gebueden: Supercross zu Péiteng an der Carena.

Vum Supercross schwätzt een, wann d'Course an enger Arena ass an dat ass dacks bannen. Et kann awer och wéi zu Péiteng dobausse sinn. D'Reegelen an d'Erausfuerderunge fir d'Pilote sinn anescht wéi beim Motocross. D'Streck ass méi kuerz, physesch ass et awer eng grouss Erausfuerderung.

Et war déi éischte Kéier, datt esou eng Course zu Lëtzebuerg war. Dat Ganzt war fir e gudden Zweck. Fir d'Course si Piloten aus ganz Europa an de Grand-Duché komm.

D'Kiischt um Kuch war dunn awer d'Freestyle-Show. An där Disziplin gi Konschtstécker um Motorrad e puer Meter iwwert dem Buedem gemaach. Et ware véier international Freestyle-Kënschtler invitéiert: De Japaner Taka Higashino, de Spuenier Edgar Torrenteras, de Fransous David Rinaldo an den Tschech Petr Pilat. Si sinn d'Superstaren aus der Zeen.

2.000 Leit konnten iwwert de Weekend an d'Welt vum Supercross andauchen. D'Organisateuren zéien e positive Bilan an et wär een aktuell oppen, dass den éischte Supercross zu Lëtzebuerg net dee leschte bleift.